«Прилет» по экопарку в Харькове: коней успели спасти (видео)
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что пожар из-за удара «шахеда» по экопарку под Харьковом охватил 1500 кв. м: горели конюшни и гостевой домик.
«Произошел пожар на территории здания конюшни, пламя перекинулось на деревянное хозяйственное сооружение и гостевой дом. Общая площадь пожара составила около 1500 кв.м. Работники экопарка оперативно и вовремя эвакуировали коней из конюшни и спасли их», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В результате самого «прилета» пострадали два мужчины 1983 и 2005 годов рождения.
Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Ранее глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о пропаже кенгуру, который жил в одном из уничтоженных россиянами помещений.
Напомним, в Харькове раздался взрыв в 05:15 24 июля. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, армия РФ ударила туда в 05:00. Начальник ХОВА сообщил, что тип ракет, которые прилетели по Харькову, еще устанавливают, а по Малоданиловской громаде прилетел «шахед».
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: ГСЧС, кони, новости Харькова, пострадавшие, прилет, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 09:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что пожар из-за удара «шахеда» по экопарку под Харьковом охватил 1500 кв. м: горели конюшни и гостевой домик".