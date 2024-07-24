«Прилет» по экопарку в Харькове: коней успели спасти (видео)

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что пожар из-за удара «шахеда» по экопарку под Харьковом охватил 1500 кв. м: горели конюшни и гостевой домик.

«Произошел пожар на территории здания конюшни, пламя перекинулось на деревянное хозяйственное сооружение и гостевой дом. Общая площадь пожара составила около 1500 кв.м. Работники экопарка оперативно и вовремя эвакуировали коней из конюшни и спасли их», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате самого «прилета» пострадали два мужчины 1983 и 2005 годов рождения.

Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Ранее глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о пропаже кенгуру, который жил в одном из уничтоженных россиянами помещений.

Напомним, в Харькове раздался взрыв в 05:15 24 июля. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, армия РФ ударила туда в 05:00. Начальник ХОВА сообщил, что тип ракет, которые прилетели по Харькову, еще устанавливают, а по Малоданиловской громаде прилетел «шахед».