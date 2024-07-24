Live
  • Ср 24.07.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.77

Утренний удар по Харькову и экопарку: Синегубов опубликовал фото последствий

Происшествия 09:03   24.07.2024
Оксана Горун
Утренний удар по Харькову и экопарку: Синегубов опубликовал фото последствий Фото: Олег Синегубов/telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов выложил фото с мест «прилетов»: пожар в конюшнях экопарка и поврежденное здание, у которого стоят автомобили с логотипом «FSD» — Швейцарского фонда противоминной деятельности.

Одной из целей российского ракетного удара по Харькову стало предприятие в Немышлянском районе, сообщал ранее начальник ХОВА. Пострадало здание и автомобили. На опубликованных фото — машины с логотипом «FSD».

прилет в Харькове 24 июля 2024
Фото: Олег Синегубов/telegram

Это лого «FSD Ukraine» — Швейцарского фонда противоминной деятельности в Украине.

«Направление работы FSD в Украине – это гуманитарное разминирование и информирование о минной опасности», — сообщает о себе фонд на странице в facebook.

Также «прилет» был по территории харьковского экопарка, сгорели конюшни. Глава Малоданиловской громады сообщил о пропаже кенгуру, который жил в одном из уничтоженных россиянами помещений.

прилет по Малоданиловской громаде 24.07.2024 6
Фото: Олег Синегубов/telegram

Напомним, в Харькове раздался взрыв в 05:15 24 июля. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, армия РФ ударила туда в 05:00. Начальник ХОВА сообщил, что тип ракет, которые прилетели по Харькову, еще устанавливают, а по Малоданиловской громаде прилетел «шахед».

прилет в Харькове 24 июля 2024 6
Фото: Олег Синегубов/telegram
прилет в Харькове 24 июля 2024 5
Фото: Олег Синегубов/telegram
прилет в Харькове 24 июля 2024 4
Фото: Олег Синегубов/telegram
прилет в Харькове 24 июля 2024 3
Фото: Олег Синегубов/telegram
прилет в Харькове 24 июля 2024 2
Фото: Олег Синегубов/telegram
прилет по Малоданиловской громаде 24.07.2024 7
Фото: Олег Синегубов/telegram
Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 24.07: от ракет пострадал офис FSD, пропал кенгуру
Главные новости Харькова 24.07: от ракет пострадал офис FSD, пропал кенгуру
24.07.2024, 09:30
Утренний удар по Харькову и экопарку: Синегубов опубликовал фото последствий
Утренний удар по Харькову и экопарку: Синегубов опубликовал фото последствий
24.07.2024, 09:03
Обстрел Харькова и области: поврежден экопарк (фото)
Обстрел Харькова и области: поврежден экопарк (фото)
24.07.2024, 08:08
В Харькове раздался взрыв: данные Терехова и Синегубова
В Харькове раздался взрыв: данные Терехова и Синегубова
24.07.2024, 05:22
Терехов сообщил, куда ударили оккупанты утром в Харькове
Терехов сообщил, куда ударили оккупанты утром в Харькове
24.07.2024, 05:51
«Прилет» по экопарку в Харькове: коней успели спасти (видео)
«Прилет» по экопарку в Харькове: коней успели спасти (видео)
24.07.2024, 09:20

Новости по теме:

09:03
Утренний удар по Харькову и экопарку: Синегубов опубликовал фото последствий
08:44
Кенгуру пропал без вести после удара по экопарку под Харьковом
08:08
Обстрел Харькова и области: поврежден экопарк (фото)
07:57
Россияне заявляют, что вытеснили ВСУ из Глубокого: данные ISW и DeepState
07:33
В Харькове — «прилет» по промышленному зданию, под Харьковом — по конюшне

Вы читали новость: «Утренний удар по Харькову и экопарку: Синегубов опубликовал фото последствий»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 09:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов выложил фото с мест «прилетов»: пожар в конюшнях экопарка и поврежденное здание, у которого стоят автомобили с логотипом «FSD» — Швейцарского фонда противоминной деятельности".