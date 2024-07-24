Утренний удар по Харькову и экопарку: Синегубов опубликовал фото последствий

Начальник ХОВА Олег Синегубов выложил фото с мест «прилетов»: пожар в конюшнях экопарка и поврежденное здание, у которого стоят автомобили с логотипом «FSD» — Швейцарского фонда противоминной деятельности.

Одной из целей российского ракетного удара по Харькову стало предприятие в Немышлянском районе, сообщал ранее начальник ХОВА. Пострадало здание и автомобили. На опубликованных фото — машины с логотипом «FSD».

Это лого «FSD Ukraine» — Швейцарского фонда противоминной деятельности в Украине.

«Направление работы FSD в Украине – это гуманитарное разминирование и информирование о минной опасности», — сообщает о себе фонд на странице в facebook.

Также «прилет» был по территории харьковского экопарка, сгорели конюшни. Глава Малоданиловской громады сообщил о пропаже кенгуру, который жил в одном из уничтоженных россиянами помещений.

Напомним, в Харькове раздался взрыв в 05:15 24 июля. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, армия РФ ударила туда в 05:00. Начальник ХОВА сообщил, что тип ракет, которые прилетели по Харькову, еще устанавливают, а по Малоданиловской громаде прилетел «шахед».