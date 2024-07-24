Главные новости Харькова 24 июля: взрывы, «прилеты» в городе и области

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:18

По Харькову РФ ударила ракетами С-300: есть погибший – Терехов

Один из ударов армии РФ по Харькову пришелся в район частного сектора, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем. На местах «прилетов» работают все соответствующие службы», – написал мэр.

Предварительно, по данным Терехова, Харьков утром оккупанты обстреляли ракетами С-300.

06:11

Уже известно об одном пострадавшем из-за удара по поселку под Харьковом

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном пострадавшем мужчине из-за удара армии РФ утром по Малоданиловской громаде.

«По уточненным данным, один гражданский мужчина получил ранения. Без госпитализации», – написал Синегубов.

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов уточнил, что «прилет» зафиксировали в поселке Лесное Харьковского района.

«Пятый день подряд обстреливают поселок Лесной. К сожалению, есть пострадавшие», – отметил он.

05:55

Терехов сообщил, куда ударили оккупанты утром в Харькове

Первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«О пострадавших и разрушениях информация уточняется», — написал мэр.

Прилет также зафиксировали в Малоданиловской громаде. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила туда в 05:00. Есть возгорание гражданского здания.

05:42

Около 05:30 в Харькове было слышно по меньшей мере еще два взрыва

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг наносит повторные удары и призвал быть осторожными.

Быть в укрытиях призвал и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

05:28

Около 05:15 в Харькове был слышен взрыв

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал быть осторожными.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу.