Главные новости Харькова 24 июля: взрывы, «прилеты» в городе и области
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:18
По Харькову РФ ударила ракетами С-300: есть погибший – Терехов
Один из ударов армии РФ по Харькову пришелся в район частного сектора, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем. На местах «прилетов» работают все соответствующие службы», – написал мэр.
Предварительно, по данным Терехова, Харьков утром оккупанты обстреляли ракетами С-300.
06:11
Уже известно об одном пострадавшем из-за удара по поселку под Харьковом
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном пострадавшем мужчине из-за удара армии РФ утром по Малоданиловской громаде.
«По уточненным данным, один гражданский мужчина получил ранения. Без госпитализации», – написал Синегубов.
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов уточнил, что «прилет» зафиксировали в поселке Лесное Харьковского района.
«Пятый день подряд обстреливают поселок Лесной. К сожалению, есть пострадавшие», – отметил он.
05:55
Терехов сообщил, куда ударили оккупанты утром в Харькове
Первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«О пострадавших и разрушениях информация уточняется», — написал мэр.
Прилет также зафиксировали в Малоданиловской громаде. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила туда в 05:00. Есть возгорание гражданского здания.
05:42
Около 05:30 в Харькове было слышно по меньшей мере еще два взрыва
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг наносит повторные удары и призвал быть осторожными.
Быть в укрытиях призвал и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
05:28
Около 05:15 в Харькове был слышен взрыв
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал быть осторожными.
Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, область, осторожными, синегубов, терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 06:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".