По Харькову РФ ударила ракетами С-300: есть погибший – Терехов

Один из ударов армии РФ по Харькову пришелся в район частного сектора, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем. На местах «прилетов» работают все соответствующие службы», – написал мэр.

Предварительно, по данным Терехова, Харьков утром оккупанты обстреляли ракетами С-300.

Напомним, в Харькове был слышен взрыв в 05:15. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила туда в 05:00. Есть возгорание гражданского здания. Уже известно об одном пострадавшем.