По Харькову РФ ударила ракетами С-300: есть погибший – Терехов
Один из ударов армии РФ по Харькову пришелся в район частного сектора, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем. На местах «прилетов» работают все соответствующие службы», – написал мэр.
Предварительно, по данным Терехова, Харьков утром оккупанты обстреляли ракетами С-300.
Напомним, в Харькове был слышен взрыв в 05:15. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила туда в 05:00. Есть возгорание гражданского здания. Уже известно об одном пострадавшем.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблий, погибший, рф, С-300, терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 06:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из ударов армии РФ по Харькову пришелся в район частного сектора, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".