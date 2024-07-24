По Харкову РФ вдарила ракетами С-300: є загиблий – Терехов

Один із ударів армії РФ по Харкову прийшовся у район приватного сектору, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях «прильотів» працюють усі відповідні служби», – написав мер.

Попередньо, за даними Терехова, Харків вранці окупанти обстріляли ракетами С-300.

Нагадаємо, у Харкові було чутно вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно у Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували у Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. Є загоряння цивільної будівлі. Вже відомо про одного постраждалого.