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По Харкову РФ вдарила ракетами С-300: є загиблий – Терехов

Події 06:16   24.07.2024
Вікторія Яковенко
По Харкову РФ вдарила ракетами С-300: є загиблий – Терехов

Один із ударів армії РФ по Харкову прийшовся у район приватного сектору, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях «прильотів» працюють усі відповідні служби», – написав мер.

Попередньо, за даними Терехова, Харків вранці окупанти обстріляли ракетами С-300.

Нагадаємо, у Харкові було чутно вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно у Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували у Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. Є загоряння цивільної будівлі. Вже відомо про одного постраждалого.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 06:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із ударів армії РФ по Харкову прийшовся у район приватного сектору, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".