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Вже відомо про одного постраждалого через удар по селищу під Харковом

Події 06:08   24.07.2024
Вікторія Яковенко
Вже відомо про одного постраждалого через удар по селищу під Харковом скриншот

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного постраждалого чоловіка через удар армії РФ вранці по Малоданилівській громаді.

«За уточненими даними, один цивільний чоловік зазнав поранень. Без госпіталізації», – написав Синєгубов.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов уточнив, що «приліт» зафіксували в селищі Лісне Харківського району.

«Пʼятий день поспіль обстрілюють селище Лісне. На жаль, є постраждалі», – зазначив він.

Нагадаємо, у Харкові було чутно вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно у Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували у Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. Є загоряння цивільної будівлі.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 06:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного постраждалого чоловіка через удар армії РФ вранці по Малоданилівській громаді.".