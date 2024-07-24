Вже відомо про одного постраждалого через удар по селищу під Харковом
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного постраждалого чоловіка через удар армії РФ вранці по Малоданилівській громаді.
«За уточненими даними, один цивільний чоловік зазнав поранень. Без госпіталізації», – написав Синєгубов.
Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов уточнив, що «приліт» зафіксували в селищі Лісне Харківського району.
«Пʼятий день поспіль обстрілюють селище Лісне. На жаль, є постраждалі», – зазначив він.
Нагадаємо, у Харкові було чутно вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно у Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували у Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. Є загоряння цивільної будівлі.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 06:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного постраждалого чоловіка через удар армії РФ вранці по Малоданилівській громаді.".