Уже известно об одном пострадавшем из-за удара по поселку под Харьковом
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном пострадавшем мужчине из-за удара армии РФ утром по Малоданиловской громаде.
«По уточненным данным, один гражданский мужчина получил ранения. Без госпитализации», – написал Синегубов.
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов уточнил, что «прилет» зафиксировали в поселке Лесное Харьковского района.
«Пятый день подряд обстреливают поселок Лесной. К сожалению, есть пострадавшие», – отметил он.
Напомним, в Харькове был слышен взрыв в 05:15. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила туда в 05:00. Есть возгорание гражданского здания.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: по, поселок, пострадавший, синегубов, удар;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 06:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном пострадавшем мужчине из-за удара армии РФ утром по Малоданиловской громаде.".