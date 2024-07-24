Уже известно об одном пострадавшем из-за удара по поселку под Харьковом

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном пострадавшем мужчине из-за удара армии РФ утром по Малоданиловской громаде.

«По уточненным данным, один гражданский мужчина получил ранения. Без госпитализации», – написал Синегубов.

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов уточнил, что «прилет» зафиксировали в поселке Лесное Харьковского района.

«Пятый день подряд обстреливают поселок Лесной. К сожалению, есть пострадавшие», – отметил он.

Напомним, в Харькове был слышен взрыв в 05:15. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила туда в 05:00. Есть возгорание гражданского здания.