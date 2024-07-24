Терехов сообщил, куда ударили оккупанты утром в Харькове
скриншот
Первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«О пострадавших и разрушениях информация уточняется», — написал мэр.
Прилет также зафиксировали в Малоданиловской громаде. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила туда в 05:00. Есть возгорание гражданского здания.
Напомним, в Харькове был слышен взрыв в 05:15. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: синегубов, терехов, удар, утром, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов сообщил, куда ударили оккупанты утром в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 05:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.".