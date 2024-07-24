Терехов сообщил, куда ударили оккупанты утром в Харькове

Первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«О пострадавших и разрушениях информация уточняется», — написал мэр.

Прилет также зафиксировали в Малоданиловской громаде. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ ударила туда в 05:00. Есть возгорание гражданского здания.

Напомним, в Харькове был слышен взрыв в 05:15. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30.