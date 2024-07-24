Терехов повідомив, куди вдарили окупанти вранці в Харкові

Перший удар по Харкові прийшовся в промислову зону одного з районів Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється», – написав мер.

«Приліт» також зафіксували в Малоданилівській громаді. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, армія РФ вдарила туди о 05:00. Є загоряння цивільної будівлі.

Нагадаємо, у Харкові було чутно вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно у Харкові близько 05:30.