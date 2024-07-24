Терехов повідомив, куди вдарили окупанти вранці в Харкові
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Перший удар по Харкові прийшовся в промислову зону одного з районів Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється», – написав мер.
«Приліт» також зафіксували в Малоданилівській громаді. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, армія РФ вдарила туди о 05:00. Є загоряння цивільної будівлі.
Нагадаємо, у Харкові було чутно вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно у Харкові близько 05:30.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 05:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший удар по Харкові прийшовся в промислову зону одного з районів Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.".