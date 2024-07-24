У Харкові продовжують лунати вибухи: Синєгубов закликав бути обережними

Близько 05:30 у Харкові було чутно щонайменше ще два вибухи.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдає повторних ударів і закликав бути обережними.

Бути в укриттях закликав і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Нагадаємо, до цього у Харкові було чутно вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту.