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У Харкові продовжують лунати вибухи: Синєгубов закликав бути обережними

Події 05:39   24.07.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові продовжують лунати вибухи: Синєгубов закликав бути обережними

Близько 05:30 у Харкові було чутно щонайменше ще два вибухи.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдає повторних ударів і закликав бути обережними.

Бути в укриттях закликав і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Нагадаємо, до цього у Харкові було чутно вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 05:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 05:30 у Харкові було чутно щонайменше ще два вибухи.".