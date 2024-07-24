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В Харькове прошла сессия облсовета: от чего отказались депутаты и что приняли

Общество 15:57   24.07.2024
Виктория Яковенко
В Харькове прошла сессия облсовета: от чего отказались депутаты и что приняли Фото: Галина Куц

24 июля прошла внеочередная сессия Харьковского областного совета. Депутат Галина Куц рассказала, что заседание было быстрым, так как в повестке дня рассматривали только шесть вопросов.

«Камнем преткновения стал вопрос создания нового коммунального учреждения (конечно, за средства областного бюджета) – «Харьковский областной эколого-натуралистический центр». Слава Богу, этот вопрос перед заседанием убрали из повестки дня, потому все быстро и произошло. Более того, во время войны плодить новые предприятия, финансируемые из бюджета фронтовой области – это просто цинизм. Тем более что детей в Харькове сейчас мало и все они преимущественно на дистанционном обучении. А это заведение призвано заниматься формированием экологической культуры детей во внешкольное время», – написала Куц.

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Она также акцентирует, что в регионе уже есть финансируемое из областного бюджета заведение, которое успешно занимается именно этой проблематикой – «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества».

«И почему-то планировалось для создания нового коммунального учреждения отобрать территорию у Дворца детского и юношеского творчества – где-то четыре гектара земли на Сосновой горке (это элитный центр). Итак, пока этот вопрос снят с повестки дня. Увидим, что будет дальше», – отметила депутат.

Во время сессии депутаты утвердили вопрос о внесении изменений в Программу оздоровления и отдыха детей Харьковской области на 2024-2028 годы, внесли изменения в Положение о поощрении защитников и защитниц Украины, в Порядок использования средств областного бюджета на выплату вознаграждения в качестве поощрения лучшим спортсменам Харьковской области — защитникам и защитницам Украины и их тренерам за участие в международных спортивных соревнованиях ветеранов.

Также рассмотрели вопросы о передачи в общую собственность территориальных громад сел, поселков, городов Харьковской области объектов социальной инфраструктуры АО «Украинская железная дорога» (речь идет о больницах Укрзалізниці).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 15:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 июля прошла внеочередная сессия Харьковского областного совета. Депутат Галина Куц рассказала, что заседание было быстрым, так как в повестке дня рассматривали только шесть вопросов.".