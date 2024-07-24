У Харкові відбулася сесія облради: від чого відмовились депутати і що ухвалили

24 липня відбулася позачергова сесія Харківської обласної ради. Депутатка Галина Куц розповіла, що засідання було швидким, адже в порядку денному розглядали лише шість питань.

«Каменем спотикання стало питання щодо створення нового комунального закладу (звісно, за кошти обласного бюджету) – «Харківський обласний еколого-натуралістичний центр». Слава Богу, це питання перед засіданням вилучили з порядку денного, тому все швидко й відбулося. Більше того, у час війни плодити нові підприємства, що фінансуватимуться з бюджету фронтової області – це просто цинізм. Тим більше, що дітей у Харкові зараз мало і всі вони переважно на дистанційному навчанні. А цей заклад покликаний займатися формуванням екологічної культури дітей у позашкільний час», – написала Куц.

Вона також акцентує, що в регіоні вже є заклад, що фінансується з обласного бюджету і який успішно займається саме цією проблематикою – «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості».

«І чомусь планувалося для створення нового комунального закладу відібрати територію у Палацу дитячої та юнацької творчості – десь чотири гектари землі на Сосновій гірці (це елітний центр). Отже, поки що це питання знято з порядку денного. Побачимо, що буде далі», – зазначила депутатка.

Під час сесії депутати затвердили питання стосовно внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей Харківської області на 2024-2028 роки, внесли зміни до Положення про відзначення захисників і захисниць України, до Порядку використання коштів обласного бюджету на виплату винагороди як заохочення кращим спортсменам Харківської області – захисникам і захисницям України та їхнім тренерам за участь у міжнародних спортивних змаганнях ветеранів.

Також розглянули питання щодо передачі у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області об’єктів соціальної інфраструктури акціонерного товариства «Українська залізниця» (мова йде про лікарні Укрзалізниці).