Навіщо облрада хоче створити новий екоцентр у Харкові, якщо такий уже існує

Одне з питань, які виносять на позачергову сесію Харківської обласної ради 24 липня, – створення комунальної установи «Харківський обласний еколого-натуралістичний центр».

Як йдеться у проєкті рішення, установа розміщуватиметься на вулиці Коцюбинського, 15, біля парку Соснова гірка.

Серед її основних завдань – створення умов для поглибленого вивчення природничих, аграрних та лісогосподарських наук; ознайомлення дітей з особливостями утримання й розведення тварин та птахів; формування в учнів навичок у галузі сільського господарства, квітництва, лісівництва, садівництва й грибівництва, проведення екскурсій, експедицій, подорожей та інше.

«Центр є профільним закладом позашкільної освіти, в якому вихованці, учні та слухачі мають право на здобуття позашкільної освіти з еколого-натуралістичного, дослідницько-експериментального, реабілітаційного, соціально-психологічного напрямів… Центр може надавати платні послуги, у тому числі ветеринарні, перелік яких затверджено Кабміном», — йдеться у статуті майбутньої комунальної установи.

У статуті зазначається, що центр є неприбутковою установою в галузі освіти й не має на меті отримання прибутку. А з пояснювальної записки випливає, що на його утримання у 2024 році з бюджету області мають виділити понад 5,5 мільйонів гривень.



За інформацією ГО «Харківський антикорупційний центр», заклад хочуть створити шляхом реорганізації еколого-натуралістичного відділу іншої обласної комунальної установи – Палацу дитячої та юнацької творчості. Саме цей відділ розміщується зараз на ділянці площею 2,9 гектара на вулиці Коцюбинського, 15.

«Дітей у прифронтовому Харкові мало, навчання переважно дистанційне. Але департамент науки й освіти ХОВА вирішив, що зараз дуже на часі створювати нові підприємства за бюджетний кошт. – прокоментувала проєкт рішення у фейсбуці депутатка облради Галина Куц. – Бо ж терміново треба турбуватися про екологічну культуру та натуралістичні нахили тих дітей, які залишилися у прифронтовому місті. Існує комунальний заклад, який займається такими еколого-освітніми проблемами позашкілля для дітей. І він вже фінансується з бюджету обласної ради. Це Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості. Цікавіше, що для створення нового комунального закладу планується забрати територію у Палацу дитячої та юнацької творчості. А це десь три гектари землі в елітному центрі (Соснова гірка). Найцікавіше, що обладміністрація навіть не потурбувалася усунути юридичні казуси при подачі документів. Одразу надали документи про створення нового підприємства. Але не потурбувалися, щоб було внесено зміни до статутних документів існуючого підприємства».

Вона також зазначила, що постійна комісія облради з питань науки, освіти та духовності не підтримала таку ініціативу, тому вона “зависла”.

«Тепер про аргументацію з боку департаменту науки та освіти. Наскільки я зрозуміла, у Харків заходять кошти від ЮНІСЕФ для відновлення Палацу дитячої та юнацької творчості, що постраждав від вибухів російських ракет. І, начебто, ЮНІСЕФ буде все фінансувати, окрім еколого-натуралістичного напряму. Нібито тому в обладміністрації вирішили терміново створити нове підприємство», – додала депутатка.

У пресслужбі ХОВА повідомили, що екоцентр на базі Палацу дитячої та юнацької творчості відвідав міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

«Від початку повномасштабної війни комунальний заклад, який реалізує напрям позашкільної освіти в області, став «Ноєвим ковчегом» для багатьох тварин і понад 300 видів екзотичних рослин які були збережені співробітниками установи. Сьогодні заклад потребує підтримки. Колектив установи продовжує працювати й надавати освітні послуги у режимі онлайн», — йдеться у публікації на сайті ХОВА.

Лісовий зазначив, що «унікальний об’єкт потребує всебічної уваги й залучення коштів приватних інвесторів і міжнародних партнерів», і міністерство працюватиме у цьому напрямку.

Представники ГО «ХАЦ» поспілкувалися з керівницею гуртка еколого-натуралістичного відділу Палацу дитячої та юнацької творчості Світланою Пузєєвою.

«Запевнили днями, що колектив відділу переведуть в новий заклад. Але без жодної конкретики, що це за реорганізація… Чи треба витрачати гроші у воєнний стан на новий заклад? Гроші потрібні на ЗСУ. А не дублювати роботу відділу, витрачати гроші на документацію, на створення колективу… Вчора приїжджав міністр освіти Оксен Лісовий до нас. Сказав, що треба у дітей виховувати підприємницьку діяльність, це новий напрямок міністерства, це виклики післявоєнної країни. І я з ним згодна. Але одне, якщо це буде дитячий підприємницький напрямок, і зовсім інша річ – якщо це буде виробничий комбінат. У нас немає виробничих потужностей, щоб організувати, наприклад, розведення кіз та коней. У нас немає таких територій для цього: усього 2,9 гектара вся навчально-дослідна земельна ділянка. У нас сад, плодово-ягідний розсадник, навчально-дослідна ділянка (діти проводять досліди), гурток овочівництва, екскурсійна теплиця і дві теплиці, де вирощують розсаду для потреб території, декілька навчальних корпусів, маленьких», — цитують Пузєєву активісти.

На запит ГО «ХАЦ» у ХОВА відповіли, що у зв’язку з великим обсягом завдань у Палацу дитячої та юнацької творчості (на його базі функціонують 275 гуртків, розрахованих на 3080 дітей) виникли підстави для виокремлення еколого-натуралістичного напряму (33 гуртки, 350 дітей) в заклад окремого виду діяльності.

«Створення нового закладу не потребує додаткового фінансування. Штатна чисельність співробітників новоствореного КЗ “Харківський обласний еколого-натуралістичний центр” залишиться практично без змін (що і була у відділі еколого-натуралістичної діяльності Палацу) і складатиме 33,44 штатних одиниці», — йдеться у відповіді.

У ХОВА також підтвердили, що ЮНІСЕФ планує частково відремонтувати Палац дитячої та юнацької творчості, де буде створено Центр підтримки для сімей із дітьми.