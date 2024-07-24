Снова «прилет» в Холодногорском районе – Синегубов о взрыве в Харькове в 14:00
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил первые подробности взрыва, который слышали в Харькове около 14:15.
«Снова прилет в Холодногорский район Харькова. На данный момент пострадавших нет», — написал Синегубов.
Напомним, в Харькове раздался взрыв в 05:15 24 июля. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, армия РФ ударила туда в 05:00. «Прилет» был на территории экопарка. Там загорелись конюшни, коней удалось спасти. Однако глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о пропаже кенгуру, который жил в одном из уничтоженных россиянами помещений. Начальник ХОВА сообщил, что тип ракет, которые прилетели по Харькову, еще устанавливают, а по Малоданиловской громаде прилетел «шахед».
Также по меньшей мере два взрыва слышали в Харькове около 12:10. РФ ракетами атаковала инфраструктурный объект в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. На месте попадания сильный пожар. По данным мэра, пострадали два человека.
Еще один взрыв слышали в Харькове около 14:15.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, прилет, синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 14:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил первые подробности взрыва, который слышали в Харькове около 14:15.".