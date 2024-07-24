Live
  • Ср 24.07.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.77

На месте «прилета» в Харькове — сильный пожар: первые подробности Терехова

Происшествия 12:25   24.07.2024
Виктория Яковенко
На месте «прилета» в Харькове — сильный пожар: первые подробности Терехова Скриншот

Днем 24 июля армия РФ ракетами атаковала инфраструктурный объект в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«На месте попадания сильный пожар. Что касается пострадавших и разрушений, то информация уточняется», — пишет мэр.

Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что сейчас информации о пострадавших нет.

Напомним, по меньшей мере два взрыва слышали в Харькове около 12:10.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
На месте «прилета» в Харькове — сильный пожар: первые подробности Терехова
На месте «прилета» в Харькове — сильный пожар: первые подробности Терехова
24.07.2024, 12:25
В Харькове слышны мощные взрывы — Терехов
В Харькове слышны мощные взрывы — Терехов
24.07.2024, 12:17
Главные новости Харькова 24 июля: включили свет, утренний обстрел, взрывы
Главные новости Харькова 24 июля: включили свет, утренний обстрел, взрывы
24.07.2024, 12:44
Утренний удар по Харькову и экопарку: Синегубов опубликовал фото последствий
Утренний удар по Харькову и экопарку: Синегубов опубликовал фото последствий
24.07.2024, 09:03
В Харькове отменили графики почасовых отключений: как надолго
В Харькове отменили графики почасовых отключений: как надолго
24.07.2024, 10:29
Тысячи жителей – с поврежденным жильем – ХОВА об ударах по Харькову и области
Тысячи жителей – с поврежденным жильем – ХОВА об ударах по Харькову и области
24.07.2024, 12:41

Новости по теме:

09:20
«Прилет» по экопарку в Харькове: коней успели спасти (видео)
08:44
Кенгуру пропал без вести после удара по экопарку под Харьковом
10:55
Утром россияне ударили fpv-дроном по Купянску: есть пострадавший
08:18
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело ночью
07:39
Синегубов о ночном взрыве в Харькове: упали обломки, двое пострадавших

Вы читали новость: «На месте «прилета» в Харькове — сильный пожар: первые подробности Терехова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 12:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 24 июля армия РФ ракетами атаковала инфраструктурный объект в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.".