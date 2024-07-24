На месте «прилета» в Харькове — сильный пожар: первые подробности Терехова

Днем 24 июля армия РФ ракетами атаковала инфраструктурный объект в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«На месте попадания сильный пожар. Что касается пострадавших и разрушений, то информация уточняется», — пишет мэр.

Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что сейчас информации о пострадавших нет.

Напомним, по меньшей мере два взрыва слышали в Харькове около 12:10.