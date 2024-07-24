На месте «прилета» в Харькове — сильный пожар: первые подробности Терехова
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Днем 24 июля армия РФ ракетами атаковала инфраструктурный объект в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«На месте попадания сильный пожар. Что касается пострадавших и разрушений, то информация уточняется», — пишет мэр.
Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что сейчас информации о пострадавших нет.
Напомним, по меньшей мере два взрыва слышали в Харькове около 12:10.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: прилет, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 12:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 24 июля армия РФ ракетами атаковала инфраструктурный объект в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.".