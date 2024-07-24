На місці «прильоту» в Харкові – сильна пожежа: перші подробиці Терехова
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Вдень 24 липня армія РФ ракетами атакувала інфраструктурний обʼєкт в Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.
«На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється», – пише мер.
Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що наразі інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, щонайменше два вибухи чули у Харкові близько 12:10.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: прилет, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 12:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 24 липня армія РФ ракетами атакувала інфраструктурний обʼєкт в Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.".