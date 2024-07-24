На місці «прильоту» в Харкові – сильна пожежа: перші подробиці Терехова

Вдень 24 липня армія РФ ракетами атакувала інфраструктурний обʼєкт в Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється», – пише мер.

Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, щонайменше два вибухи чули у Харкові близько 12:10.