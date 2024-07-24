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На місці «прильоту» в Харкові – сильна пожежа: перші подробиці Терехова

Події 12:25   24.07.2024
Вікторія Яковенко
На місці «прильоту» в Харкові – сильна пожежа: перші подробиці Терехова Скриншот

Вдень 24 липня армія РФ ракетами атакувала інфраструктурний обʼєкт в Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється», – пише мер.

Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, щонайменше два вибухи чули у Харкові близько 12:10.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 12:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 24 липня армія РФ ракетами атакувала інфраструктурний обʼєкт в Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.".