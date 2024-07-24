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У Харкові чутно потужні вибухи – Терехов

Події 12:17   24.07.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові чутно потужні вибухи – Терехов

Близько 12:10 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.

Про те, що у місті чутно потужні вибухи, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

О 12:13 голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про повторний вибух у Харкові.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 12:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:10 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.".