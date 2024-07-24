У Харкові чутно потужні вибухи – Терехов

Близько 12:10 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.

Про те, що у місті чутно потужні вибухи, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

О 12:13 голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про повторний вибух у Харкові.