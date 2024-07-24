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В Харькове слышны мощные взрывы — Терехов

Происшествия 12:17   24.07.2024
Виктория Яковенко
В Харькове слышны мощные взрывы — Терехов

Около 12:10 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.

О том, что в городе слышны мощные взрывы, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В 12:13 глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о повторном взрыве в Харькове.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 12:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:10 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.".