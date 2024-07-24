В Харькове слышны мощные взрывы — Терехов

Около 12:10 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.

О том, что в городе слышны мощные взрывы, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В 12:13 глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о повторном взрыве в Харькове.