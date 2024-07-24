Знову «приліт» в Холодногірському районі – ХОВА про вибух у Харкові о 14:00
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив перші подробиці щодо вибуху, який чули у Харкові близько 14:15.
«Знову приліт в Холодногірський район Харкова. На цю хвилину постраждалих немає», – написав Синєгубов.
Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно в Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували в Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. “Приліт” був на території екопарку. Там спалахнули стайні, коней вдалося врятувати. Однак голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про зникнення кенгуру, який мешкав в одному зі знищених росіянами приміщень. Начальник ХОВА поінформував, що тип ракет, які вдарили по Харкову, ще встановлюють, а по Малоданилівській громаді прилетів “шахед”.
Також щонайменше два вибухи чули у Харкові близько 12:10. РФ ракетами атакувала інфраструктурний об’єкт у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов. На місці влучення сильна пожежа. За даними мера, постраждали двоє людей.
Ще один вибух чули у Харкові близько 14:15.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 14:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив перші подробиці щодо вибуху, який чули у Харкові близько 14:15.".