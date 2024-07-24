У Харкові знову пролунав вибух: є загроза нових ударів – Синєгубов
Близько 14:15 у Харкові знову було чутно вибух.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів Харкова та області бути в укриттях.
Голова ХОВА Олег Синєгубов попередив про загрозу нових ударів.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті зафіксували п’ятий «приліт». Влучання – знову по промисловій зоні. Інформація щодо постраждалих і загиблих встановлюється.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, сінєгубов, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові знову пролунав вибух: є загроза нових ударів – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 14:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:15 у Харкові знову було чутно вибух.".