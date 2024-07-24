У Харкові знову пролунав вибух: є загроза нових ударів – Синєгубов

Близько 14:15 у Харкові знову було чутно вибух.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів Харкова та області бути в укриттях.

Голова ХОВА Олег Синєгубов попередив про загрозу нових ударів.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті зафіксували п’ятий «приліт». Влучання – знову по промисловій зоні. Інформація щодо постраждалих і загиблих встановлюється.