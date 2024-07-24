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В Харькове снова раздался взрыв: есть угроза новых ударов — Синегубов

Происшествия 14:20   24.07.2024
Виктория Яковенко
В Харькове снова раздался взрыв: есть угроза новых ударов — Синегубов

Около 14:15 в Харькове снова был слышен взрыв.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывает жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

Глава ХОВА Олег Синегубов предупредил об угрозе новых ударов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали пятый прилет. Попадание – снова по промышленной зоне. Информация о пострадавших и погибших устанавливается.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 14:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:15 в Харькове снова был слышен взрыв.".