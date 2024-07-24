В Харькове снова раздался взрыв: есть угроза новых ударов — Синегубов
Около 14:15 в Харькове снова был слышен взрыв.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывает жителей Харькова и области находиться в укрытиях.
Глава ХОВА Олег Синегубов предупредил об угрозе новых ударов.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали пятый прилет. Попадание – снова по промышленной зоне. Информация о пострадавших и погибших устанавливается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, синегубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:15 в Харькове снова был слышен взрыв.".