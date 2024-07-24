В Харькове снова раздался взрыв: есть угроза новых ударов — Синегубов

Около 14:15 в Харькове снова был слышен взрыв.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывает жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

Глава ХОВА Олег Синегубов предупредил об угрозе новых ударов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали пятый прилет. Попадание – снова по промышленной зоне. Информация о пострадавших и погибших устанавливается.