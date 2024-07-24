По Харкову вдарили невідомими ракетами, в області – приліт “шахеда” – ХОВА
Тип ракет, якими росіяни били по Харкову під ранок 24 липня, ще встановлюють, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він навів відомі подробиці щодо “прильотів” у місті та області.
“5:15. Ворог вдарив по Немишлянському району. Пошкоджені нежитлова будівля, щонайменше 5 автомобілів. Без постраждалих. 5:25. За іншою адресою є влучання у приватний житловий будинок. Виникла пожежа. За попередніми даними правоохоронців, ворог вдарив ракетами, тип встановлюється. Близько 5:00 по Малоданилівській громаді ворог вдарив “Шахедом”. Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці”, – відзначив начальник ХОВА.
Наразі на місцях “прильотів” продовжують працювати екстрені служби.
Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно в Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували в Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. Є загоряння цивільної будівлі.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 07:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тип ракет, якими росіяни били по Харкову під ранок 24 липня, ще встановлюють, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".