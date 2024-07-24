По Харькову ударили неизвестными ракетами, в области — прилет «шахеда» — ХОВА

Тип ракет, которыми россияне били по Харькову под утро 24 июля, еще устанавливают, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он привел известные подробности о «прилетах» в городе и области.

«5:15. Враг ударил по Немышлянскому району. Повреждены нежилое здание, не менее пяти автомобилей. Без пострадавших. 5:25. По другому адресу — попадание в частный жилой дом. Возник пожар. По предварительным данным правоохранителей, враг ударил ракетами, тип устанавливается. Около пяти часов по Малоданиловской громаде враг ударил «Шахедом». Возник пожар в конюшне, пострадали двое гражданских мужчин, медики оказали помощь на месте», — сообщил начальник ХОВА.

Сейчас на местах «прилетов» продолжают работать экстренные службы.

Напомним, в Харькове раздался взрыв в 05:15 24 июля. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, армия РФ ударила туда в 05:00.