Кенгуру зник безвісти після удару по екопарку під Харковом
Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що в стайнях, по яких припав ранковий удар російського “шахеда”, жив кенгуру.
“Чергове улюблене місце в громаді знищене. Наслідки ранішніх прильотів: друга стайня за другий місяць зруйнована в Малоданилівській громаді. Травмовано дві людини. Серед зниклих безвісти одна тварина – кенгуру, яка мешкала в приміщені стайні“, – написав Гололобов.
Він також опублікував фото із місця “прильоту”.
Раніше ХОВА та обласна прокуратура поінформували: один із ранкових російських ударів припав по будівлях харківського екопарку.
Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно в Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували в Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. Начальник ХОВА повідомив, що тип ракет, які вдарили по Харкову, ще встановлюють, а по Малоданилівській громаді прилетів “шахед”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: кенгуру, малая даниловка, новини Харкова, пострадалі, прилет, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 08:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що в стайнях, по яких припав ранковий удар російського “шахеда”, жив кенгуру".