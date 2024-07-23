Попри звуки обстрілів: білі тигри народилися в екопарку під Харковом (відео)

Про появу на світ двох дівчат повідомила у фейсбуці пресслужба регіонального ландшафтного парку.

«Попри війну й страшні звуки обстрілів, їхня мама ніжно піклується про малечу», — зазначили у пресслужбі.

Відео: пресслужба екопарку

Засновник екопарку Олександр Фельдман, який показав тигренят, відповів на поширене питання, навіщо зараз повертати тварин до звіринця.

“Бо нас їх змушують забрати. Щоб тварина залишилася жити в іншому парку, їй треба будувати місце, вольєр, будинок, тепло. Не кожен зоопарк України може собі це дозволити – утримання тигрів, мавп. Тому ми потроху повертаємо, відновлюючи парк”, — пояснив Фельдман.