Попри звуки обстрілів: білі тигри народилися в екопарку під Харковом (відео)
Про появу на світ двох дівчат повідомила у фейсбуці пресслужба регіонального ландшафтного парку.
«Попри війну й страшні звуки обстрілів, їхня мама ніжно піклується про малечу», — зазначили у пресслужбі.
Відео: пресслужба екопарку
Засновник екопарку Олександр Фельдман, який показав тигренят, відповів на поширене питання, навіщо зараз повертати тварин до звіринця.
“Бо нас їх змушують забрати. Щоб тварина залишилася жити в іншому парку, їй треба будувати місце, вольєр, будинок, тепло. Не кожен зоопарк України може собі це дозволити – утримання тигрів, мавп. Тому ми потроху повертаємо, відновлюючи парк”, — пояснив Фельдман.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: тигры, Харків, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 20:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про появу на світ двох дівчат повідомила у фейсбуці пресслужба регіонального ландшафтного парку".