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Попри звуки обстрілів: білі тигри народилися в екопарку під Харковом (відео)

Суспільство 20:47   23.07.2024
Олена Нагорна
Попри звуки обстрілів: білі тигри народилися в екопарку під Харковом (відео)

Про появу на світ двох дівчат повідомила у фейсбуці пресслужба регіонального ландшафтного парку.

«Попри війну й страшні звуки обстрілів, їхня мама ніжно піклується про малечу», — зазначили у пресслужбі.

Відео: пресслужба екопарку

Засновник екопарку Олександр Фельдман, який показав тигренят, відповів на поширене питання, навіщо зараз повертати тварин до звіринця.

“Бо нас їх змушують забрати. Щоб тварина залишилася жити в іншому парку, їй треба будувати місце, вольєр, будинок, тепло. Не кожен зоопарк України може собі це дозволити – утримання тигрів, мавп. Тому ми потроху повертаємо, відновлюючи парк”, — пояснив Фельдман.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 20:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про появу на світ двох дівчат повідомила у фейсбуці пресслужба регіонального ландшафтного парку".