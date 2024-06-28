Двоє ягуарів народилося у Харківському зоопарку: Терехов пропонує обрати імена
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Місяць тому в Харківському зоопарку народилися двоє ягуарів.
«Обидві — дівчатка. І я пропоную разом обрати їм імена», – пише мер Харкова Ігор Терехов.
Залишити свої пропозиції можна в коментарях до відповідного допису в інстаграм та фейсбук.
«Ідеї приймаються будь-які. Але хочеться, щоб імена були влучними і відображали дух незламного Харкова! Ті пропозиції, які наберуть найбільшу кількість вподобань, потім будуть винесені на голосування», – додав мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 15:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місяць тому в Харківському зоопарку народилися двоє ягуарів.".