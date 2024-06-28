Live
  • Пт 28.06.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.35

Двоє ягуарів народилося у Харківському зоопарку: Терехов пропонує обрати імена

Суспільство 15:23   28.06.2024
Вікторія Яковенко
Двоє ягуарів народилося у Харківському зоопарку: Терехов пропонує обрати імена скриншот

Місяць тому в Харківському зоопарку народилися двоє ягуарів.

«Обидві — дівчатка. І я пропоную разом обрати їм імена», – пише мер Харкова Ігор Терехов.

Залишити свої пропозиції можна в коментарях до відповідного допису в інстаграм та фейсбук.

«Ідеї приймаються будь-які. Але хочеться, щоб імена були влучними і відображали дух незламного Харкова! Ті пропозиції, які наберуть найбільшу кількість вподобань, потім будуть винесені на голосування», – додав мер.

Читайте також: Харківський зоопарк передає деяких тварин екопарку на Полтавщині (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові чути вибухи, раніше попереджали про загрозу удару КАБами
У Харкові чути вибухи, раніше попереджали про загрозу удару КАБами
28.06.2024, 16:33
Нові таблички з назвою станції «Вокзальна» встановлюють у метро Харкова
Нові таблички з назвою станції «Вокзальна» встановлюють у метро Харкова
28.06.2024, 16:28
Російські десантники відмовляються воювати у Вовчанську – Forbes
Російські десантники відмовляються воювати у Вовчанську – Forbes
28.06.2024, 10:10
Вибух чули в Харкові: Терехов повідомив, куди «прилетіло»
Вибух чули в Харкові: Терехов повідомив, куди «прилетіло»
27.06.2024, 16:05
6 років у тюрмі проведе чоловік, який продав боєприпаси, знайдені в Циркунах
6 років у тюрмі проведе чоловік, який продав боєприпаси, знайдені в Циркунах
28.06.2024, 15:55
Негативні сигнали для Харкова – Синєгубов про удари ФАБ та ситуацію на фронті
Негативні сигнали для Харкова – Синєгубов про удари ФАБ та ситуацію на фронті
28.06.2024, 14:35

Новини за темою:

15:33
Харківський зоопарк передає деяких тварин екопарку на Полтавщині (фото)
22:21
Харківському зоопарку подарували зебру (відео)
13:08
Робота у Харківському зоопарку: пропонують доглядати за тваринами
11:15
Приємна новина з харківського екопарку: повернулися білі тигри (відео)
10:22
Адміністрація Харківського зоопарку звернулася до харків’ян

Ви читали новину: «Двоє ягуарів народилося у Харківському зоопарку: Терехов пропонує обрати імена»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 15:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місяць тому в Харківському зоопарку народилися двоє ягуарів.".