Двоє ягуарів народилося у Харківському зоопарку: Терехов пропонує обрати імена

Місяць тому в Харківському зоопарку народилися двоє ягуарів.

«Обидві — дівчатка. І я пропоную разом обрати їм імена», – пише мер Харкова Ігор Терехов.

Залишити свої пропозиції можна в коментарях до відповідного допису в інстаграм та фейсбук.

«Ідеї приймаються будь-які. Але хочеться, щоб імена були влучними і відображали дух незламного Харкова! Ті пропозиції, які наберуть найбільшу кількість вподобань, потім будуть винесені на голосування», – додав мер.