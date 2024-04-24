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Харківський зоопарк передає деяких тварин екопарку на Полтавщині (фото)

Суспільство 15:33   24.04.2024
Олена Нагорна
Харківський зоопарк передає деяких тварин екопарку на Полтавщині (фото)

Харківський зоопарк та екопарк “Ковалівка”, що в Полтавській області, обміняються тваринами у межах співробітництва.

Про це повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, фахівці якого взяли участь у проведенні профілактичного карантину перед відправленням тварин до іншого регіону.

Так, після карантину та щоденного ветеринарного нагляду протягом 30 днів із Харкова на Полтавщину за програмою обміну переїдуть мара патагонська, сурикат, нільський крокодил, сипуха та пугач звичайний. Екопарк “Ковалівка” за це передасть Харківському зоопарку тигрицю Лілі.


Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 15:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський зоопарк та екопарк “Ковалівка”, що в Полтавській області, обміняються тваринами у межах співробітництва".