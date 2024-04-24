Live
  • Ср 24.04.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 39.59
  • EUR 42.26

Харьковский зоопарк передает некоторых животных экопарку на Полтавщине (фото)

Общество 15:33   24.04.2024
Елена Нагорная
Харьковский зоопарк передает некоторых животных экопарку на Полтавщине (фото)

Харьковский зоопарк и экопарк «Ковалевка» в Полтавской области обменяются животными в рамках сотрудничества.

Об этом сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, специалисты которого приняли участие в проведении профилактического карантина перед отправкой животных в другой регион.

Так, после карантина и ежедневного ветеринарного надзора в течение 30 дней из Харькова на Полтавщину по программе обмена переедут мара патагонская, сурикат, нильский крокодил, сипуха и филин обыкновенный. Экопарк «Ковалевка» за это передаст Харьковскому зоопарку тигрицу Лили.


Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

Читайте также: Харьковскому зоопарку подарили зебру (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Опубликован график отключений света в Харькове и области с 25 по 28 апреля
Опубликован график отключений света в Харькове и области с 25 по 28 апреля
24.04.2024, 15:14
Был уничтожен энергообъект и погиб ребенок: что грозит наводчику из Харькова
Был уничтожен энергообъект и погиб ребенок: что грозит наводчику из Харькова
24.04.2024, 16:22
Главные новости 24.04: удар по Харькову и Золочеву — последствия, новый график
Главные новости 24.04: удар по Харькову и Золочеву — последствия, новый график
24.04.2024, 15:45
«Телевизионное вещание возобновлено» — ХОВА об ударе по телебашне в Харькове
«Телевизионное вещание возобновлено» — ХОВА об ударе по телебашне в Харькове
24.04.2024, 15:41
Харьковский зоопарк передает некоторых животных экопарку на Полтавщине (фото)
Харьковский зоопарк передает некоторых животных экопарку на Полтавщине (фото)
24.04.2024, 15:33
Закрывают окна, выдают помощь: последствия ночного удара устраняют в Харькове
Закрывают окна, выдают помощь: последствия ночного удара устраняют в Харькове
24.04.2024, 15:00

Новости по теме:

22:21
Харьковскому зоопарку подарили зебру (видео)
13:08
Работа в Харьковском зоопарке: предлагают ухаживать за животными
11:15
Приятная новость из харьковского экопарка: вернулись два белых тигра (видео)
10:22
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
15:37
Как Харьковский зоопарк будет работать 31 декабря

Вы читали новость: «Харьковский зоопарк передает некоторых животных экопарку на Полтавщине (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 15:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский зоопарк и экопарк «Ковалевка» в Полтавской области обменяются животными в рамках сотрудничества".