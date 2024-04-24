Харьковский зоопарк передает некоторых животных экопарку на Полтавщине (фото)
Харьковский зоопарк и экопарк «Ковалевка» в Полтавской области обменяются животными в рамках сотрудничества.
Об этом сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, специалисты которого приняли участие в проведении профилактического карантина перед отправкой животных в другой регион.
Так, после карантина и ежедневного ветеринарного надзора в течение 30 дней из Харькова на Полтавщину по программе обмена переедут мара патагонская, сурикат, нильский крокодил, сипуха и филин обыкновенный. Экопарк «Ковалевка» за это передаст Харьковскому зоопарку тигрицу Лили.
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: зоопарк, Ковалевка, обмен, Полтава, Харьков, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 15:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский зоопарк и экопарк «Ковалевка» в Полтавской области обменяются животными в рамках сотрудничества".