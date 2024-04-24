Харьковский зоопарк передает некоторых животных экопарку на Полтавщине (фото)

Харьковский зоопарк и экопарк «Ковалевка» в Полтавской области обменяются животными в рамках сотрудничества.

Об этом сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, специалисты которого приняли участие в проведении профилактического карантина перед отправкой животных в другой регион.

Так, после карантина и ежедневного ветеринарного надзора в течение 30 дней из Харькова на Полтавщину по программе обмена переедут мара патагонская, сурикат, нильский крокодил, сипуха и филин обыкновенный. Экопарк «Ковалевка» за это передаст Харьковскому зоопарку тигрицу Лили.



Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области