Харьковскому зоопарку подарили зебру (видео)
Зебру по кличке Марвел, которую вернули из эвакуации, харьковский экопарк подарил зоопарку.
Как отмечают в Facebook регионального ландшафтного парка, когда началась полномасштабная война, часть животных из экопарка, который был под постоянными обстрелами, принял зоопарк. Это шимпанзе, орангутанги, а также крупные хищники.
В рамках развития партнерства экопарк подарил зоопарку зебру, которую посетители смогут увидеть уже совсем скоро.
Видео: Facebook экопарка
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зебра, зоопарк, Харьков, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 22:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зебру по кличке Марвел, которую вернули из эвакуации, харьковский экопарк подарил зоопарку".