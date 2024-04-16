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Харьковскому зоопарку подарили зебру (видео)

Общество 22:21   16.04.2024
Елена Нагорная
Харьковскому зоопарку подарили зебру (видео)

Зебру по кличке Марвел, которую вернули из эвакуации, харьковский экопарк подарил зоопарку.

Как отмечают в Facebook регионального ландшафтного парка, когда началась полномасштабная война, часть животных из экопарка, который был под постоянными обстрелами, принял зоопарк. Это шимпанзе, орангутанги, а также крупные хищники.

В рамках развития партнерства экопарк подарил зоопарку зебру, которую посетители смогут увидеть уже совсем скоро.

Видео: Facebook экопарка

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 22:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зебру по кличке Марвел, которую вернули из эвакуации, харьковский экопарк подарил зоопарку".