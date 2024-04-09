Работа в Харьковском зоопарке: предлагают ухаживать за животными

В КО «Харьковский зоопарк» предлагают работу по уходу за животными.

В обязанности входит: уборка вольеров, кормление животных и мойка инвентаря, наблюдение за состоянием животных.

Работникам предлагают официальное трудоустройство, заработную плату в 8000 грн (основная 4345 грн/месяц), а также дополнительный отпуск.

За деталями обращаться по телефону: +38 099 438 28 40 (Ольга). Также подробности по ссылке.