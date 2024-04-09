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Работа в Харьковском зоопарке: предлагают ухаживать за животными

Общество 13:08   09.04.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харьковском зоопарке: предлагают ухаживать за животными Фото: КО «Харьковский зоопарк»

В КО «Харьковский зоопарк» предлагают работу по уходу за животными.

В обязанности входит: уборка вольеров, кормление животных и мойка инвентаря, наблюдение за состоянием животных.

Работникам предлагают официальное трудоустройство, заработную плату в 8000 грн (основная 4345 грн/месяц), а также дополнительный отпуск.

За деталями обращаться по телефону: +38 099 438 28 40 (Ольга). Также подробности по ссылке.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 13:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КО «Харьковский зоопарк» предлагают работу по уходу за животными.".