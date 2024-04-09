Работа в Харьковском зоопарке: предлагают ухаживать за животными
Фото: КО «Харьковский зоопарк»
В КО «Харьковский зоопарк» предлагают работу по уходу за животными.
В обязанности входит: уборка вольеров, кормление животных и мойка инвентаря, наблюдение за состоянием животных.
Работникам предлагают официальное трудоустройство, заработную плату в 8000 грн (основная 4345 грн/месяц), а также дополнительный отпуск.
За деталями обращаться по телефону: +38 099 438 28 40 (Ольга). Также подробности по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: животные, зоопарк, работа, робота, уход, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 13:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КО «Харьковский зоопарк» предлагают работу по уходу за животными.".