Робота у Харківському зоопарку: пропонують доглядати за тваринами
Фото: КО “Харківський зоопарк”
У КО «Харківський зоопарк» пропонують роботу з догляду за тваринами.
До обов’язків входить: прибирання вольєрів, годівля тварин та миття інвентаря, спостереження за станом тварин.
Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, заробітну плату в 8000 грн (основна 4345 грн/місяць), а також додаткову відпустку.
За деталями звертатися за телефоном: +38 099 438 28 40 (Ольга). Також подробиці за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 13:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КО «Харківський зоопарк» пропонують роботу з догляду за тваринами.".