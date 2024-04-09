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Робота у Харківському зоопарку: пропонують доглядати за тваринами

Суспільство 13:08   09.04.2024
Вікторія Яковенко
Робота у Харківському зоопарку: пропонують доглядати за тваринами Фото: КО “Харківський зоопарк”

У КО «Харківський зоопарк» пропонують роботу з догляду за тваринами.

До обов’язків входить: прибирання вольєрів, годівля тварин та миття інвентаря, спостереження за станом тварин.

Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, заробітну плату в 8000 грн (основна 4345 грн/місяць), а також додаткову відпустку.

За деталями звертатися за телефоном: +38 099 438 28 40 (Ольга). Також подробиці за посиланням.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 13:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КО «Харківський зоопарк» пропонують роботу з догляду за тваринами.".