Робота у Харківському зоопарку: пропонують доглядати за тваринами

У КО «Харківський зоопарк» пропонують роботу з догляду за тваринами.

До обов’язків входить: прибирання вольєрів, годівля тварин та миття інвентаря, спостереження за станом тварин.

Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, заробітну плату в 8000 грн (основна 4345 грн/місяць), а також додаткову відпустку.

За деталями звертатися за телефоном: +38 099 438 28 40 (Ольга). Також подробиці за посиланням.