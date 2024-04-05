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Робота у Харкові та області: опубліковано перелік найкращих вакансій

Суспільство 12:45   05.04.2024
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: опубліковано перелік найкращих вакансій Фото: ХОВА

Станом на 4 квітня у Харківській області актуальні 2011 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія кондитера із зарплатою 31 тисяча гривень. Інженер-програміст матиме 28595, а водій автотранспортних засобів – 25 тисяч.

Лікар-інфекціоніст зароблятиме 23 тисячі гривень, геофізик – 20 тисяч, спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 17980, економіст – 17200, машиніст-обхідник турбінного устаткування – 15 тисяч, діловод – 11800, а касир торговельного залу – 10 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте також: Робота в Харкові. Підприємства шукають інженерів, водіїв, слюсарів і малярів

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 12:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 4 квітня у Харківській області актуальні 2011 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".