Робота у Харкові та області: опубліковано перелік найкращих вакансій

Станом на 4 квітня у Харківській області актуальні 2011 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія кондитера із зарплатою 31 тисяча гривень. Інженер-програміст матиме 28595, а водій автотранспортних засобів – 25 тисяч.

Лікар-інфекціоніст зароблятиме 23 тисячі гривень, геофізик – 20 тисяч, спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 17980, економіст – 17200, машиніст-обхідник турбінного устаткування – 15 тисяч, діловод – 11800, а касир торговельного залу – 10 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.