Работа в Харькове и области: опубликован список лучших вакансий

По состоянию на 4 апреля в Харьковской области актуальны 2011 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия кондитера с зарплатой в 31 тысячу гривен. Инженер-программист будет иметь 28595, а водитель автотранспортных средств – 25 тысяч.

Врач-инфекционист будет зарабатывать 23 тысячи гривен, геофизик – 20 тысяч, специалист государственной службы (местного самоуправления) – 17980, экономист – 17200, машинист-обходчик турбинного оборудования – 15 тысяч, деловод – 11800, а кассир торгового зала — 10 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.