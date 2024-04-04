Работа в Харькове. Предприятия ищут инженеров, водителей, слесарей и маляров
КП «Харьковводоканал» приглашает горожан на работу по многим специальностям, сообщили в мэрии.
На работу готовы брать людей всех возрастов. Предлагают обучение по выбранной специальности, полный соцпакет и своевременную выплату заработной платы.
На предприятии есть вакансии:
— слесарей аварийно-восстановительных работ;
— слесарей-сантехников;
— монтажников наружных трубопроводов;
— водителей;
— слесарей из топливной аппаратуры;
— машинистов экскаватора;
— штукатуров;
— маляров;
— инженеров по комплектации оборудования;
— специалист отдела управления персоналом.
Подробности – по тел.: (095) 475-30-26, (097) 377-38-80.
Также управление артезианского водопровода и насосных станций комплекса «Харьковводоснабжение» приглашает на должности:
— машинистов насосных установок;
— электромонтеров;
— кабельщиков;
— инженеров;
– специалистов с электротехническим образованием.
Телефоны для справок: (050) 303-58-91, (050) 400-12-65.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вакансия, работа, робота, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 16:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» приглашает горожан на работу по многим специальностям, сообщили в мэрии.".