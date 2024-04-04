Работа в Харькове. Предприятия ищут инженеров, водителей, слесарей и маляров

КП «Харьковводоканал» приглашает горожан на работу по многим специальностям, сообщили в мэрии.

На работу готовы брать людей всех возрастов. Предлагают обучение по выбранной специальности, полный соцпакет и своевременную выплату заработной платы.

На предприятии есть вакансии:

— слесарей аварийно-восстановительных работ;

— слесарей-сантехников;

— монтажников наружных трубопроводов;

— водителей;

— слесарей из топливной аппаратуры;

— машинистов экскаватора;

— штукатуров;

— маляров;

— инженеров по комплектации оборудования;

— специалист отдела управления персоналом.

Подробности – по тел.: (095) 475-30-26, (097) 377-38-80.

Также управление артезианского водопровода и насосных станций комплекса «Харьковводоснабжение» приглашает на должности:

— машинистов насосных установок;

— электромонтеров;

— кабельщиков;

— инженеров;

– специалистов с электротехническим образованием.

Телефоны для справок: (050) 303-58-91, (050) 400-12-65.