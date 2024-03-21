Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 28 тысяч гривен
По состоянию на 21 марта в Харьковской области актуальны 1306 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия инженера-программиста с зарплатой в 28 тысяч гривен. Медицинский директор будет иметь 24 тысячи, а заточник – 20.
Специалист по публичным закупкам будет зарабатывать 19900, бухгалтер – 19800, акушерка (акушер) – 15500, вязальщик – 13800, электромеханик по лифтам – 12 тысяч, фармацевт-косметолог – 11900, а администратор — 11800.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Читайте также: Жители Харьковщины задекларировали больше 1,5 млрд грн доходов в 2024 году
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, зарплата, область, работа, робота, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 28 тысяч гривен»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 21 марта в Харьковской области актуальны 1306 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".