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Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 28 тысяч гривен

Общество 12:13   21.03.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 28 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 21 марта в Харьковской области актуальны 1306 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия инженера-программиста с зарплатой в 28 тысяч гривен. Медицинский директор будет иметь 24 тысячи, а заточник – 20.

Специалист по публичным закупкам будет зарабатывать 19900, бухгалтер – 19800, акушерка (акушер) – 15500, вязальщик – 13800, электромеханик по лифтам – 12 тысяч, фармацевт-косметолог – 11900, а администратор — 11800.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 21 марта в Харьковской области актуальны 1306 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".