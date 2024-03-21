Жители Харьковщины задекларировали больше 1,5 млрд грн доходов в 2024 году

Продолжается декларационная кампания — 2024. О промежуточных результатах сообщил начальник управления налогообложения физических лиц ГУ ГНС Харьковщины Вячеслав Даценко.

С начала года и до середины марта жители Харьковщины предоставили в областную налоговую 3105 деклараций об имущественном положении и доходах, в том числе в связи с использованием права на налоговую скидку – 521 декларацию. Сумма задекларированного дохода составила 1584,14 млн гривен, сообщил Даценко. Он отметил, что физлицам определили налоговые обязательства по уплате в бюджет в сумме 22,8 млн грн. Военного сбора – 4,5 млн гривен. 3,1 млн грн налога на доходы гражданам вернут — в связи с использованием права на налоговую скидку.

«Цель налоговой – помочь гражданам вовремя задекларировать свои доходы и таким образом поддержать страну и предоставить информацию о праве граждан на налоговую скидку», — подчеркнул Даценко.

В ГУ ГНС напомнили, что декларации обязательно должны подать:

🔹 физические лица – предприниматели (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, – до 1 мая;

🔹 граждане, у которых возникает обязанность по представлению налоговой декларации – до 1 мая;

🔹 физические лица – предприниматели (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) в случае прекращения предпринимательской деятельности – в течение 20 календарных дней месяца, следующего за календарным месяцем, в котором проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя по его решению;

🔹 резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, – не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду;

🔹 физические лица, имеющие право на налоговую скидку, – до 31 декабря.

Также декларации должны подать граждане, которые находятся за границей и получают там доходы. Уплатив налоги в Украине, они поддержат обороноспособность страны.

Вячеслав Даценко отметил, что с 2023-го года в Украине работает мобильное приложение «Моя налоговая». В нем налогоплательщики могут подать декларацию на получение налоговой скидки. Чтобы подать декларацию и воспользоваться правом на скидку, не обязательно посещать налоговую. Можно воспользоваться сервисом от ГНС «Электронный кабинет» или мобильным приложением «Моя налоговая», работающим 24\7.