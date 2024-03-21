Жителі Харківщини задекларували понад 1,5 млрд грн доходів у 2024 році

Продовжується деклараційна кампанія – 2024. Про проміжні результати повідомив начальник управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС Харківщини В’ячеслав Даценко.

З початку року та до середини березня мешканці Харківщини подали до обласної податкової 3105 декларацій про майновий стан та доходи, у тому числі у зв’язку з використанням права на податкову знижку – 521 декларацію. Сума задекларованого доходу склала 1584,14 млн гривень, повідомив Даценко. Він зазначив, що фізособам визначили податкові зобов’язання щодо сплати до бюджету в сумі 22,8 млн грн. Військового збору – 4,5 млн гривень. 3,1 млн грн податку на доходи громадянам повернуть – у зв’язку з використанням права на податкову знижку.

“Мета податкової – допомогти громадянам вчасно задекларувати свої доходи та, таким чином, підтримати країну і надати інформацію про право громадян на податкову знижку”, – наголосив Даценко.

У ГУ ДПС нагадали, що декларації обов’язково мають подати:

🔹 фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність – до 1 травня;

🔹 громадяни, у яких виникає обов’язок щодо подання податкової декларації – до 1 травня;

🔹 фізичні особи – підприємці (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування) у разі припинення підприємницької діяльності – протягом 20 календарних днів місяця, наступного за календарним місяцем, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням;

🔹 резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду;

🔹 фізичні особи, які мають право на податкову знижку – до 31 грудня.

Також декларації мають подати громадяни, які перебувають за кордоном та отримують там доходи. Сплативши податки в Україні, вони підтримають обороноздатність країни.

В’ячеслав Даценко зазначив, що з 2023-го року в Україні працює мобільний додаток “Моя податкова”. У ньому платники податків можуть подати декларацію на отримання податкової знижки. Щоб подати декларацію та скористатися правом на знижку, не обов’язково відвідувати податкову. Можна скористатися сервісом від ДПС “Електронний кабінет” або мобільним додатком “Моя податкова”, що працює 24\7.