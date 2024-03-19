На Харківщині зріс експорт: чим торгують – дані статистики
Головне управління статистики опублікувало дані щодо обсягів експорту та імпорту товарів на Харківщині у перший місяць 2024 року.
“За січень 2024 р. експорт товарів становив 58,9 млн дол. США, або 109,5% порівняно із січнем 2023 р., імпорт – 134,0 млн дол., або 113,6%. Негативне сальдо склало 75,1 млн дол. (за січень 2023 р. також негативне – 64,3 млн дол.)” – навели дані в Головному управлінні статистики в Харківській області.
Так, статистика підтвердила, що Харківська область стала активніше експортувати машини, обладнання та механізми, а також олію та тваринні жири. При цьому скоротився експорт зернових та транспортних засобів.
Щодо імпорту, то в регіоні різко зросла закупівля деревини та виробів з неї (що можна пояснити будівництвом укріплень та нескінченним процесом закриття вибитих вікон OSB). Також регіон активно закуповує тваринні жири та мало, живих тварин і товари тваринного походження та вироби з чорних металів.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 10:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління статистики опублікувало дані щодо обсягів експорту та імпорту товарів на Харківщині у перший місяць 2024 року".