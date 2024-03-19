Live
  • Вт 19.03.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 38.97
  • EUR 42.45

На Харківщині зріс експорт: чим торгують – дані статистики

Економіка 10:08   19.03.2024
Оксана Горун
На Харківщині зріс експорт: чим торгують – дані статистики

Головне управління статистики опублікувало дані щодо обсягів експорту та імпорту товарів на Харківщині у перший місяць 2024 року.

“За січень 2024 р. експорт товарів становив 58,9 млн дол. США, або 109,5% порівняно із січнем 2023 р., імпорт – 134,0 млн дол., або 113,6%. Негативне сальдо склало 75,1 млн дол. (за січень 2023 р. також негативне – 64,3 млн дол.)” – навели дані в Головному управлінні статистики в Харківській області.

Так, статистика підтвердила, що Харківська область стала активніше експортувати машини, обладнання та механізми, а також олію та тваринні жири. При цьому скоротився експорт зернових та транспортних засобів.

Щодо імпорту, то в регіоні різко зросла закупівля деревини та виробів з неї (що можна пояснити будівництвом укріплень та нескінченним процесом закриття вибитих вікон OSB). Також регіон активно закуповує тваринні жири та мало, живих тварин і товари тваринного походження та вироби з чорних металів.

Експорт та імпорт на Харківщині у січні 2024 року

Читайте також: Ціни на Харківщині зросли на 0,7% з початку року: що подорожчало та подешевшало

Автор: Оксана Горун
Популярно
Війська РФ під Куп’янськом “не вклалися в дедлайн”: що буде далі
Війська РФ під Куп’янськом “не вклалися в дедлайн”: що буде далі
19.03.2024, 10:44
Керівника колцентру, який видурював гроші у громадян ЄС, спіймали у Харкові
Керівника колцентру, який видурював гроші у громадян ЄС, спіймали у Харкові
18.03.2024, 18:09
Росіяни зранку скинули авіабомби на Козачу Лопань на Харківщині
Росіяни зранку скинули авіабомби на Козачу Лопань на Харківщині
19.03.2024, 10:26
Головні новини Харкова 19.03: “приліт” С-300 по Харківщині, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 19.03: “приліт” С-300 по Харківщині, зведення Генштабу
19.03.2024, 10:30
На Харківщині зріс експорт: чим торгують – дані статистики
На Харківщині зріс експорт: чим торгують – дані статистики
19.03.2024, 10:08
Вибухи чули в Харкові: Тимошко повідомив, куди прилетіли С-300 увечері
Вибухи чули в Харкові: Тимошко повідомив, куди прилетіли С-300 увечері
19.03.2024, 08:08

Новини за темою:

22:40
Економіка Харківщини: у 2023-му експорт знизився на 12%, імпорт – зріс на 23%
20:58
Експорт скоротився і майже вдвічі менший за імпорт: що з економікою Харківщини

Ви читали новину: «На Харківщині зріс експорт: чим торгують – дані статистики»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 10:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління статистики опублікувало дані щодо обсягів експорту та імпорту товарів на Харківщині у перший місяць 2024 року".