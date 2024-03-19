На Харьковщине вырос экспорт: чем торгуют — данные статистики
Главное управление статистики опубликовало данные об объемах экспорта и импорта товаров на Харьковщине в первый месяц 2024 года.
«За январь 2024 года экспорт товаров составил 58,9 млн долл. США, или 109,5% по сравнению с январем 2023 г. Импорт – 134,0 млн долл., или 113,6%. Отрицательное сальдо составило 75,1 млн долл. (за январь 2023 г. также отрицательное – 64,3 млн долл.)» — привели данные в Главном управлении статистики в Харьковской области.
Так, статистика подтвердила, что Харьковская область стала активнее экспортировать машины, оборудование и механизмы, а также растительное масло и животные жиры. При этом сократился экспорт зерновых и транспортных средств.
Что касается импорта, то в регионе резко возросла закупка древесины и изделий из нее (что можно объяснить строительством укреплений и бесконечным процессом закрытия выбитых окон OSB). Также регион активно закупает животные жиры и мало, живых животных и товары животного происхождения и изделия из черных металлов.
Читайте также: Цены на Харьковщине выросли на 0,7% с начала года: что подорожало и подешевело
Новости по теме:
- Категории: Харьков, Экономика; Теги: импорт, новости Харькова, статистика, торговля, экспорт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине вырос экспорт: чем торгуют — данные статистики»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики опубликовало данные об объемах экспорта и импорта товаров на Харьковщине в первый месяц 2024 года".