На Харьковщине вырос экспорт: чем торгуют — данные статистики

Главное управление статистики опубликовало данные об объемах экспорта и импорта товаров на Харьковщине в первый месяц 2024 года.

«За январь 2024 года экспорт товаров составил 58,9 млн долл. США, или 109,5% по сравнению с январем 2023 г. Импорт – 134,0 млн долл., или 113,6%. Отрицательное сальдо составило 75,1 млн долл. (за январь 2023 г. также отрицательное – 64,3 млн долл.)» — привели данные в Главном управлении статистики в Харьковской области.

Так, статистика подтвердила, что Харьковская область стала активнее экспортировать машины, оборудование и механизмы, а также растительное масло и животные жиры. При этом сократился экспорт зерновых и транспортных средств.

Что касается импорта, то в регионе резко возросла закупка древесины и изделий из нее (что можно объяснить строительством укреплений и бесконечным процессом закрытия выбитых окон OSB). Также регион активно закупает животные жиры и мало, живых животных и товары животного происхождения и изделия из черных металлов.