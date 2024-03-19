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На Харьковщине вырос экспорт: чем торгуют — данные статистики

Харьков 10:08   19.03.2024
Оксана Горун
На Харьковщине вырос экспорт: чем торгуют — данные статистики

Главное управление статистики опубликовало данные об  объемах экспорта и импорта товаров на Харьковщине в первый месяц 2024 года.

«За январь 2024 года экспорт товаров составил 58,9 млн долл. США, или 109,5% по сравнению с январем 2023 г. Импорт – 134,0 млн долл., или 113,6%. Отрицательное сальдо составило 75,1 млн долл. (за январь 2023 г. также отрицательное – 64,3 млн долл.)» — привели данные в Главном управлении статистики в Харьковской области.

Так, статистика подтвердила, что Харьковская область стала активнее экспортировать машины, оборудование и механизмы, а также растительное масло и животные жиры. При этом сократился экспорт зерновых и транспортных средств.

Что касается импорта, то в регионе резко возросла закупка древесины и изделий из нее (что можно объяснить строительством укреплений и бесконечным процессом закрытия выбитых окон OSB). Также регион активно закупает животные жиры и мало, живых животных и товары животного происхождения и изделия из черных металлов.

Экспорт и импорт на Харьковщине в январе 2024 года

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 10:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики опубликовало данные об  объемах экспорта и импорта товаров на Харьковщине в первый месяц 2024 года".