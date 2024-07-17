Чим торгує Харківщина: дані статистики про експорт та імпорт
Імпорт до Харківської області за період січня – травня 2024 року, як і раніше, перевищує експорт, при цьому як обсяг імпорту, так і негативне сальдо за рік зросли. Про це свідчать дані, що опубліковані Головним управлінням статистики в Харківській області.
“За січень – травень 2024 р. експорт товарів становив 340,1 млн дол. США, або 97,9% порівняно із січнем – травнем 2023 р., імпорт – 687,8 млн дол., або 114,6%. Негативне сальдо склало 347,7 млн дол. (за січень – травень 2023 р. також негативне – 252,6 млн дол.)”, – повідомили у ГУ статистики.
Найбільш активно Харківська область експортує готові харчові продукти – приріст становив 31,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також зріс експорт жирів та олії – на 16,4% та продукції машинобудування – на 11,8%. Водночас упала торгівля зерновими (на 24,8%) та виробами із чорних металів (на 48,9%).
За рік суттєво зріс імпорт до Харківської області засобів наземного транспорту (на 76,2%), живих тварин та продуктів тваринного походження (39,7%), деревини та виробів з неї (35,8%), машин, обладнання та механізмів, а також електротехнічного обладнання (12,9%). Суттєво скоротився імпорт палива – на 58,9%.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 08:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Імпорт до Харківської області за період січня – травня 2024 року, як і раніше, перевищує експорт, при цьому як обсяг імпорту, так і негативне сальдо за рік зросли. Про це свідчать дані, що опубліковані Головним управлінням статистики в Харківській області".