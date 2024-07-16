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Ціни зросли на Харківщині на 1,5% – облстат: що подорожчало найсильніше

Економіка 09:06   16.07.2024
Оксана Горун
Ціни зросли на Харківщині на 1,5% – облстат: що подорожчало найсильніше

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у червні порівняно з травнем та початком року.

“Споживчі ціни у Харківській області у червні 2024 р. порівняно із травнем 2024 р. зросли на 1,5%, з початку року – на 3,9% (по Україні порівняно із травнем 2024 р. зросли на 2,2%, з початку року – на 4,3%)”, – поінформували фахівці.

Вони також навели дані щодо того, що дорожчало та дешевшало в цей період.

Найбільш радикально змінився для споживачів тариф на електроенергію – він зріс на 63,6%. Також суттєво подорожчали яйця (на 22,7% за місяць). Додали в ціні цукор, соняшникова олія, овочі, риба та продукти з неї. Крім того, на 8,9% зросла вартість перевезень залізничним пасажирським транспортом.

При цьому дешевшим стало молоко (на 3,5%), м’ясо (на 2,7%), макарони (1,5%). За оцінками ГУ статистики, подешевшали на Харківщині також одяг та взуття – на 2,1%.

ціни у червні 2024 у Харківській області

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 09:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у червні порівняно з травнем та початком року".