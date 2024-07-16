Цены выросли на Харьковщине на 1,5% — облстат: что подорожало сильнее всего
Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные про потребительские цены в июне в сравнении с маем и началом года.
«Потребительские цены в Харьковской области в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. выросли на 1,5%, с начала года – на 3,9% (по Украине по сравнению с маем 2024 г. выросли на 2,2%, с начала года – на 4,3%)», — проинформировали специалисты.
Они также привели данные о том, что дорожало и что дешевело в этот период.
Наиболее радикально изменился для потребителей тариф на электроэнергию — он вырос на 63,6%. Также существенно подорожали яйца (на 22,7% за месяц). Добавили в цене сахар, подсолнечное масло, овощи, рыба и продукты из нее. Кроме того, на 8,9% поднялась стоимость перевозок железнодорожным пассажирским транспортом.
При этом дешевле стало молоко (на 3,5%), мясо (на 2,7%), макароны (1,5%). По оценкам ГУ статистики, подешевели на Харьковщине также одежда и обувь — на 2,1%.
Читайте также: Сколько стоят кабачки, огурцы, помидоры и фрукты в Харькове: данные мэрии
Новости по теме:
- Категории: Харьков, Экономика; Теги: новости Харькова, облстат, подорожание, цены;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Цены выросли на Харьковщине на 1,5% — облстат: что подорожало сильнее всего»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 09:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные про потребительские цены в июне в сравнении с маем и началом года".