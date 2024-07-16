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Цены выросли на Харьковщине на 1,5% — облстат: что подорожало сильнее всего

Харьков 09:06   16.07.2024
Оксана Горун
Цены выросли на Харьковщине на 1,5% — облстат: что подорожало сильнее всего

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные про потребительские цены в июне в сравнении с маем и началом года.

«Потребительские цены в Харьковской области в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. выросли на 1,5%, с начала года – на 3,9% (по Украине по сравнению с маем 2024 г. выросли на 2,2%, с начала года – на 4,3%)», — проинформировали специалисты.

Они также привели данные о том, что дорожало и что дешевело в этот период.

Наиболее радикально изменился для потребителей тариф на электроэнергию — он вырос на 63,6%. Также существенно подорожали яйца (на 22,7% за месяц). Добавили в цене сахар, подсолнечное масло, овощи, рыба и продукты из нее. Кроме того, на 8,9% поднялась стоимость перевозок железнодорожным пассажирским транспортом.

При этом дешевле стало молоко (на 3,5%), мясо (на 2,7%), макароны (1,5%). По оценкам ГУ статистики, подешевели на Харьковщине также одежда и обувь — на 2,1%.

цены в июне 2024 в Харьковской области

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 09:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные про потребительские цены в июне в сравнении с маем и началом года".