Сколько стоят кабачки, огурцы, помидоры и фрукты в Харькове: данные мэрии

Пресс-служба Харьковского горсовета привела данные мониторинга цен на сезонные овощи и фрукты в городе.

По данным мэрии, в течение месяца цены на огурцы в среднем снизились на 25%, помидоры – на 23%, молодой картофель – на 43%, кабачки – на 35%, абрикосы – на 40%.

Так, свежие огурцы стоят от 20 до 45 грн/кг, помидоры красные – от 45 до 65 грн/кг, капуста ранняя – от 9 до 16 грн/кг, картофель – от 18 до 30 грн/кг, кабачки – от 12 до 30 грн/кг, абрикосы – от 50 до 85 грн/кг.

Ассортимент сезонных овощей расширяется, добавили в мэрии. В продаже уже есть молодая морковь (17-25 грн/кг), свекла (15-23 грн/кг) и лук репчатый (10-15 грн/кг).