В Харькове подорожали гречка и подсолнечное масло, но подешевели яйца и рис
В Харькове проанализировали цены на яйца и бакалею.
По данным Харьковского горсовета, в крупных торговых сетях города есть все виды круп. Стоимость каждого вида продукции зависит от производителя, упаковки, обработки и т.п.
Весной цены на некоторые товары снизились. В частности, рисовая крупа подешевела на 8%, пшено – на 10%, мука пшеничная – на 12%, яйца куриные – на 35%. В то же время цена гречки выросла на 6%, подсолнечного масла – на 5%, сахара – на 4%.
На сегодня гречневая крупа в среднем стоит 27,1 грн/кг, рис длиннозернистый — 56,8 грн/кг, рис круглозернистый — 55,6 грн/кг, пшено — 23,4 грн/кг, манная крупа — 20,4 грн/0,8 кг, сахар – 30,7 грн/кг, пшеничная мука – 16,9 грн/кг, подсолнечное масло – 61,8 грн/850 мл, куриные яйца – от 37 до 50 грн/10 шт.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: масло, мэрия, сахар, товар, Харьков, цены, яйца;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проанализировали цены на яйца и бакалею.".