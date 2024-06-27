У Харкові подорожчали гречка і олія, але подешевшали яйця і рис

У Харкові проаналізували ціни на яйця та бакалію.

За даними Харківської міськради, у великих торговельних мережах міста наявні всі види круп. Вартість кожного виду продукції залежить від виробника, пакування, обробки тощо.

За весну ціни на деякі товари знизилися. Зокрема, рисова крупа подешевшала на 8%, пшоно – на 10%, борошно пшеничне – на 12%, яйця курячі – на 35%. Водночас ціна гречки виросла на 6%, соняшникової олії – на 5%, цукру – на 4%.

Станом на сьогодні гречана крупа у середньому коштує 27,1 грн/кг, рис довгозернистий – 56,8 грн/кг, рис круглозернистий – 55,6 грн/кг, пшоно – 23,4 грн/кг, манна крупа – 20,4 грн/0,8 кг, цукор – 30,7 грн/кг, пшеничне борошно – 16,9 грн/кг, соняшникова олія – 61,8 грн/850 мл, курячі яйця – від 37 до 50 грн/10 шт.