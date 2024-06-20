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Скільки коштують ягоди та фрукти на ринках Харкова: дані мерії

Економіка 11:32   20.06.2024
Оксана Горун
Скільки коштують ягоди та фрукти на ринках Харкова: дані мерії

Департамент адмінпослуг та споживчого ринку Харківської міськради провів моніторинг цін у супермаркетах та на ринках Харкова.

У мерії зазначили: асортимент сезонних ягід та фруктів розширюється. Уже з’явилися й вирощені на Харківщині.

Ціни, за даними моніторингу, такі:

💰 смородина коштує в середньому 95-110 грн/кг;

💰 порічка – 60-70 грн/кг;

💰 малина – 85-120 грн/кг;

💰 аґрус – 65-80 грн/кг;

💰 ожина – 100-120 грн/кг;

💰 вишня – 80-100 грн/кг;

💰 черешня – 60-90 грн/кг;

💰 абрикоси – 70-100 грн/кг.

У мерії зазначили, що з початку літа черешня та абрикоси подешевшали відповідно на 40% та 30%.

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“Високі ціни на ягоди пояснюються коротким сезоном і залежать від урожаю та погодних умов. Крім того, третій рік на ринок України негативно впливає відсутність пропозиції фруктів та ягід із південних регіонів країни, які залишаються окупованими”, – наголосили в Харківській міськраді.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 11:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент адмінпослуг та споживчого ринку Харківської міськради провів моніторинг цін у супермаркетах та на ринках Харкова".