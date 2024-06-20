Почем ягоды и фрукты на рынках Харькова: данные мэрии

Департамент админуслуг и потребительского рынка Харьковского горсовета провел мониторинг цен в супермаркетах и на рынках Харькова.

В мэрии отметили: ассортимент сезонных ягод и фруктов расширяется. Уже появились и выращенные на Харьковщине.

Цены, по данным мониторинга, следующие:

💰 смородина стоит в среднем 95-110 грн/кг;

💰 красная смородина – 60-70 грн/кг;

💰 малина – 85-120 грн/кг;

💰 крыжовник – 65-80 грн/кг;

💰 ежевика – 100-120 грн/кг;

💰 вишня – 80-100 грн/кг;

💰 черешня — 60-90 грн/кг;

💰 абрикосы — 70-100 грн/кг.

В мэрии отметили, что с начала лета черешня и абрикосы подешевели соответственно на 40% и 30%.

«Высокие цены на ягоды объясняются коротким сезоном и зависят от урожая и погодных условий. Кроме того, третий год на рынок Украины негативно влияет отсутствие предложения фруктов и ягод из южных регионов страны, которые остаются оккупированными», — подчеркнули в Харьковском горсовете.