Почем ягоды и фрукты на рынках Харькова: данные мэрии
Департамент админуслуг и потребительского рынка Харьковского горсовета провел мониторинг цен в супермаркетах и на рынках Харькова.
В мэрии отметили: ассортимент сезонных ягод и фруктов расширяется. Уже появились и выращенные на Харьковщине.
Цены, по данным мониторинга, следующие:
💰 смородина стоит в среднем 95-110 грн/кг;
💰 красная смородина – 60-70 грн/кг;
💰 малина – 85-120 грн/кг;
💰 крыжовник – 65-80 грн/кг;
💰 ежевика – 100-120 грн/кг;
💰 вишня – 80-100 грн/кг;
💰 черешня — 60-90 грн/кг;
💰 абрикосы — 70-100 грн/кг.
В мэрии отметили, что с начала лета черешня и абрикосы подешевели соответственно на 40% и 30%.
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«Высокие цены на ягоды объясняются коротким сезоном и зависят от урожая и погодных условий. Кроме того, третий год на рынок Украины негативно влияет отсутствие предложения фруктов и ягод из южных регионов страны, которые остаются оккупированными», — подчеркнули в Харьковском горсовете.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: мэрия, новости Харькова, цены, ягоды;
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 11:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент админуслуг и потребительского рынка Харьковского горсовета провел мониторинг цен в супермаркетах и на рынках Харькова".