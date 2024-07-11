Скільки коштують кабачки, огірки, помідори і фрукти в Харкові: дані мерії
Фото: Харківська міськрада
Пресслужба Харківської міськради навела дані моніторингу цін на сезонні овочі та фрукти в місті.
За даними мерії, впродовж місяця ціни на огірки в середньому знизилися на 25%, помідори – на 23%, молоду картоплю – на 43%, кабачки – на 35%, абрикоси – на 40%.
Так, свіжі огірки коштують від 20 до 45 грн/кг, помідори червоні – від 45 до 65 грн/кг, капуста рання – від 9 до 16 грн/кг, картопля – від 18 до 30 грн/кг, кабачки – від 12 до 30 грн/кг, абрикоси – від 50 до 85 грн/кг.
Асортимент сезонних овочів розширюється, додали у мерії. У продажу вже є молода морква (17-25 грн/кг), буряк (15-23 грн/кг) та цибуля ріпчаста (10-15 грн/кг).
Читайте також: У Харкові подорожчали гречка і олія, але подешевшали яйця і рис
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, овощи, фрукты, Харків, цены;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Скільки коштують кабачки, огірки, помідори і фрукти в Харкові: дані мерії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 13:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської міськради навела дані моніторингу цін на сезонні овочі та фрукти в місті.".