Скільки коштують кабачки, огірки, помідори і фрукти в Харкові: дані мерії

Пресслужба Харківської міськради навела дані моніторингу цін на сезонні овочі та фрукти в місті.

За даними мерії, впродовж місяця ціни на огірки в середньому знизилися на 25%, помідори – на 23%, молоду картоплю – на 43%, кабачки – на 35%, абрикоси – на 40%.

Так, свіжі огірки коштують від 20 до 45 грн/кг, помідори червоні – від 45 до 65 грн/кг, капуста рання – від 9 до 16 грн/кг, картопля – від 18 до 30 грн/кг, кабачки – від 12 до 30 грн/кг, абрикоси – від 50 до 85 грн/кг.

Асортимент сезонних овочів розширюється, додали у мерії. У продажу вже є молода морква (17-25 грн/кг), буряк (15-23 грн/кг) та цибуля ріпчаста (10-15 грн/кг).