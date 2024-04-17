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Експорт із Харківської області зростає: чим торгують

Економіка 09:30   17.04.2024
Оксана Горун
Експорт із Харківської області зростає: чим торгують

Протягом січня — лютого 2024 року експорт товарів із Харківщини зріс на 7,3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, повідомило регіональне Головне управління статистики. 

“За січень — лютий 2024 р. експорт товарів становив 129,5 млн дол. США, або 107,3% порівняно із січнем — лютим 2023 р., імпорт – 255,6 млн дол., або 110,1%. Негативне сальдо склало 126,1 млн дол. (за січень — лютий 2023 р. також негативне – 111,4 млн дол.)”, – навели дані в експресвипуску ГУ статистики в Харківській області.

Експорт січень-лютий 2024

За інформацією ГУ статистики найбільше збільшився експорт жирів (як рослинного, так і тваринного походження), готових харчових продуктів, а також продукції машинобудування. Зменшився експорт зернових культур.

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При цьому регіон став більше імпортувати деревини та виробів із неї (зростання склало 82,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року). Також до області завозять ті ж таки рослинні та тваринні жири, живих тварин і продукти тваринного походження.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 09:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом січня-лютого 2024 року експорт товарів із Харківщини зріс на 7,3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, повідомило регіональне Головне управління статистики".