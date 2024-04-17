Експорт із Харківської області зростає: чим торгують

Протягом січня — лютого 2024 року експорт товарів із Харківщини зріс на 7,3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, повідомило регіональне Головне управління статистики.

“За січень — лютий 2024 р. експорт товарів становив 129,5 млн дол. США, або 107,3% порівняно із січнем — лютим 2023 р., імпорт – 255,6 млн дол., або 110,1%. Негативне сальдо склало 126,1 млн дол. (за січень — лютий 2023 р. також негативне – 111,4 млн дол.)”, – навели дані в експресвипуску ГУ статистики в Харківській області.

За інформацією ГУ статистики найбільше збільшився експорт жирів (як рослинного, так і тваринного походження), готових харчових продуктів, а також продукції машинобудування. Зменшився експорт зернових культур.

При цьому регіон став більше імпортувати деревини та виробів із неї (зростання склало 82,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року). Також до області завозять ті ж таки рослинні та тваринні жири, живих тварин і продукти тваринного походження.