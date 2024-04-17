Экспорт из Харьковской области растет: чем торгуют

В течение января-февраля 2024 года экспорт товаров из Харьковщины вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщило региональное Главное управление статистики.

«За январь-февраль 2024 года экспорт товаров составил 129,5 млн долл. США, или 107,3% по сравнению с январем-февралем 2023 г., импорт – 255,6 млн долл., или 110,1%. Отрицательное сальдо составило 126,1 млн долл. (за январь-февраль 2023 г. также отрицательное – 111,4 млн долл.)», — привели данные в экспресс-выпуске ГУ статистики в Харьковской области.

По информации ГУ статистики больше всего возрос экспорт жиров (как растительного, так и животного происхождения), готовых пищевых продуктов, а также — продукции машиностроения. Сократился экспорт зерновых культур.

При этом регион стал больше импортировать древесины и изделий из нее (рост составил 82,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Также в область завозят все те же растительные и животные жиры, живых животных и продукты животного происхождения.