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Экспорт из Харьковской области растет: чем торгуют

Харьков 09:30   17.04.2024
Оксана Горун
Экспорт из Харьковской области растет: чем торгуют

В течение января-февраля 2024 года экспорт товаров из Харьковщины вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщило региональное Главное управление статистики. 

«За январь-февраль 2024 года экспорт товаров составил 129,5 млн долл. США, или 107,3% по сравнению с январем-февралем 2023 г., импорт – 255,6 млн долл., или 110,1%. Отрицательное сальдо составило 126,1 млн долл. (за январь-февраль 2023 г. также отрицательное – 111,4 млн долл.)», — привели данные в экспресс-выпуске ГУ статистики в Харьковской области.

Экспорт январь-февраль 2024

По информации ГУ статистики больше всего возрос экспорт жиров (как растительного, так и животного происхождения), готовых пищевых продуктов, а также — продукции машиностроения. Сократился экспорт зерновых культур.

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При этом регион стал больше импортировать древесины и изделий из нее (рост составил 82,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Также в область завозят все те же растительные и животные жиры, живых животных и продукты животного происхождения.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 09:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение января-февраля 2024 года экспорт товаров из Харьковщины вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщило региональное Главное управление статистики".